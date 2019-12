Sjukeheim i Bergen blir evakuert etter mogleg gasslekkasje

innenriks

– Det vart først meldt at det kunne vere snakk om ein ammoniakklekkasje, men det er det no stadfesta at det ikkje er. Uansett luktar det sterkt av plast eller polyester, og det svir i nasen, seier operasjonsleiar Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet fekk melding om den moglege gasslekkasjen klokka 13.42. Alle nødetatane er på staden.

120 bebuarar på sjukeheimen blir no evakuerte og blir tatt med til andre eigna stader i samsvar med beredskapsplanen.

– Det er ingen som har trunge helsehjelp på grunn av dette til no, men det er jo snakk om pleietrengande menneske, så dei blir følgde opp av helsetenesta, seier Michelsen.

