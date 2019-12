innenriks

Høie opplyser under ei orientering onsdag formiddag at det vil bli sett inn ekstra fly for å kompensere for problema som har ført til ei krise i beredskapen for ambulanseflya i Nord-Noreg.

Han opplyser vidare at regjeringa har bestemt at forsvarshelikopteret som er stasjonert i Kirkenes, vil bli ståande til 15. januar. Opphavleg var det bestemt at helikopteret ville stå til 1. januar.

