Frp toppar laget før oljeslaget i nord

innenriks

Samtidig er Frp-nestleiar Terje Søviknes tilbake i statsminister Erna Solbergs (H) regjering. Han tar over jobben hennar Listhaug som eldre- og folkehelseminister, medan Kjell-Børge Freiberg (Frp) er ferdig som olje- og energiminister.

Både Solberg og Listhaug vart straks utfordra på dei tidlegare utsegnene på den omstridde Frp-toppen om i kva grad klimaendringane er menneskeskapte.

– Dei som lytta til valkampen i år, har høyrt at ho var klar og tydeleg på at ho meiner klimaendringar er menneskeskapte. Ho har òg heile tida stilt seg bak politikken til regjeringa på desse områda, seier Solberg.

– Også menneskeskapt

Listhaug brukte under nøkkeloverrekkinga i departementet mykje tid på å skryte av dei anslagsvis 170.000 menneska som jobbar i olje- og gassnæringa i Noreg. Frp-nestleiaren vart hardt pressa på tidlegare utsegner om klimaendringane.

– Eg har stått bak politikken til regjeringa heile vegen, heilt sidan 2013, seier Listhaug.

– Eg meiner at vi skal ta dette på største alvor, ha eit føre var-prinsipp og sørgje for at vi gjer verda grønare med den fantastiske teknologiutviklinga som finn stad i Noreg.

Frp-toppen understreka vidare at ho vil utvikle oljenæringa vidare, og at norsk gass bidrar til eit grønt skifte i Europa. På fleire direkte spørsmål om ho meiner klimaendringane er menneskeskapte, svarte ho:

– Eg meiner at dei òg er menneskeskapte.

– Tilføre realisme

Ein test på Listhaugs evne og vilje til å inngå kompromiss i oljepolitikken vil komme allereie til våren. Då skal regjeringa bestemme kvar den såkalla iskanten i Barentshavet går. Saka avgjer i praksis kor langt nord det vil vere lov å leite etter olje – og ho splittar regjeringa.

Mens Venstre ønsker å flytte iskanten sørover – og dermed verne store område – ønsker Frp ein «dynamisk» iskant – at grensa blir sett der iskanten til kvar tid går.

Solberg unngjekk å kommentere iskantstriden direkte, men håper Listhaug vil vere i stand til å løfte debatten om kor viktig olje- og gassnæringa er for norsk økonomi og norsk velferd.

– Alle dei temaa som også må løftast i dei debattane, er viktige for å få kanskje litt meir realisme inn i korleis ein veg opp olje og gass og andre utslepp, seier Solberg til NTB.

Utfordra

I regjeringsplattforma står det at regjeringa vil «fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum».

Internt i Frp er det ei oppfatning av at Freiberg ikkje klarte å løfte profilen og tydinga til oljenæringa for Noreg, noko håpet er at Listhaug skal kunne bidra til.

Listhaug er kjent for sin ofte uforsonlege tone i asyl- og innvandringspolitikken. I fjor måtte ho gå av som justisminister etter å ha skulda Ap for å vere meir opptatt av å verne rettane til terroristar enn tryggleiken i nasjonen.

Samtidig sat Listhaug ved forhandlingsbordet både då Venstre i fjor og KrF i år gjekk inn i regjeringa, noko som kravde betydeleg kompromissvilje òg frå Frp.

Bakteppet for regjeringsendringane er vedvarande svak oppslutning om dei fire partia, som samla sett gjorde eit elendig lokalval i haust. Frp håper no Listhaug skal finpusse profilen til partiet i oljepolitikken og tiltrekke seg veljarar som har byrja å tvile på Høgre og Ap på dette området.

