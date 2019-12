Etterforskinga av Philip Manshaus er ferdig

innenriks

Det opplyser politiadvokat Hilde Strand til NRK.

Ho sender innstillinga i påtalespørsmålet til statsadvokaten denne veka. Det er i tråd med det ho tidlegare har signalisert.

Philip Manshaus har vedgått å ha drepe den 17 år gamle stesøstera si i august i år og terrorangrepet på ein moské i Bærum kort tid etter drapet.

I byrjinga av desember vart det klart at tre sakkunnige som har observert Philip Manshaus, konkluderer med at han var tilrekneleg då han utførte drapet og terrorhandlinga han er sikta for. Det betyr at han kan dømmast til fengselsstraff eller forvaring dersom han blir funnen skuldig.

(©NPK)