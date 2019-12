Eit fleirtal av flyktningane med fullført introduksjonsprogram er i jobb

innenriks

Ifølgje den ferske rapporten frå Statistisk sentralbyrå er det eritrearar, etiopiarar og flyktningar frå Myanmar som klarte seg best, skriv Aftenposten.

Desse gruppene var dei tre einaste av dei elleve største landsgruppene som nådde målet til regjeringa om å få 70 prosent i aktivitet.

Blant dei som klarte å komme seg inn på arbeidsmarknaden, fekk dei fleste jobbar i lågtlønte yrke som reinhald, sal og sørvis eller sjåførjobbar. Godt over halvparten av dei med universitets- eller høgskuleutdanning kan seiast å vere overkvalifiserte i jobben sin, heiter det i SSB-rapporten.

Flyktningar busette i Østfold, Vestfold og Oslo kom i minst grad ut i arbeid eller studiar etter fullført introduksjonsprogram i perioden. I Oslo var 44 prosent utan noka form for arbeid eller utdanning. I Nordland, Finnmark, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Troms og Sogn og Fjordane var over 70 prosent i arbeid eller under utdanning.

