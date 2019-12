Truleg avgjerd om Y-blokka før jul

innenriks

Fredag gav plan- og bygningsetaten i Oslo løyve til riving av Y-blokka. Samtidig bad dei Statsbygg vente med riving inntil Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ferdig med behandlinga si av eit krav om omgjering i saka.

Det kan truleg skje dei næraste dagane, får Dagsavisen opplyst av statssekretær Lars Jacob Hiim (H).

– Departementet tar sikte på å ferdigbehandle saka før jul, skriv sekretæren i ein e-post. Samtidig ber han om at bygget får stå inntil ei avgjerd er tatt.

– Departementet forventar at Statsbygg ventar på behandlinga til departementet av kravet om omgjering før noko blir sett i gang, skriv Hiim til avisa.

I november behandla fylkesmannen i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, klagar på rivingsvedtaket frå Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund og Oslo arkitektforeining. Fylkesmannen kom fram til at ho ikkje hadde heimel til å ta klagene til følgje, men bad regjeringa gjere ei ny vurdering av dei tunge innvendingane som var komne mot rivinga.

Mæland uttalte same dag at ho meinte det ikkje var komme nokon nye moment som tilsa noka ny vurdering i saka. I slutten av november vart det klart at departementet likevel vurderer «nye moment» som er spelte inn i samband med rivingssaka.

Søknaden frå Statsbygg omfattar riving av Y-blokka med to underetasjar, og dessutan utvendig trapp og lokk over Hospitsgata. Arealet som skal rivast, er på 21.750 kvadratmeter.

