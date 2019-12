Solberg: – Sanner er utruleg populær i Høgre

innenriks

– Jan Tore er ein kjempeviktig statsråd. Det er aldri aktuelt at han ikkje skal vere statsråd. Han kjem alltid, ved sida av meg, til å vere den med mest leiarerfaring frå Høgre, seier statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg til NTB.

– Så er det valnemnda som må ta heile diskusjonen om kven som skal sitje i leiinga og korleis ein skal fordele verv i Høgre. Jan Tore er òg kjempepopulær i partiet. Så får ein lage ein miks frå valnemnda si side, seier ho.

Sanner har sagt at han ønsker attval som første nestleiar i Høgre til våren, men Aftenposten skreiv måndag at medlemmer av valnemnda og Unge Høgre opnar for å vrake han.

– Vi treng fornying i leiinga. Partiet vil derfor ha godt av to nye nestleiarar no og at vi ikkje berre erstattar Bent Høie, sa Lise Berger Svenkerud i valnemnda til avisa.

Solberg seier tysdag at begge nestleiarane har vore kjempeviktige for å få til Høgre-draumen om ei fleirtalsregjering.

– Jan Tore er ein utruleg god fyr på prosess òg. Han har gjort veldig mange av dei store prosjekta, seier Solberg, og nemner kommunereforma og utdanningspolitikken.

– Eg opplever ikkje at det er nokon som meiner at Jan Tore ikkje framleis skal vere med. Så får ein diskutere i akkurat kva rolle, seier ho.

