Opposisjonen ikkje fornøgd med Solbergs «hugsar ikkje»-svar

Kontroll- og konstitusjonskomiteen fekk sist veke svar frå statsminister Erna Solberg (H) på dei første spørsmåla sine om trygdeskandalen.

– Eg har før opplyst til Stortinget at eg i juni vart kjend med at Nav endra praksis. Eg kan likevel ikkje hugse på kva måte eg fanga opp dette eller tidfeste det nærare, skreiv ho då.

Komiteen undrar seg likevel over at statsministeren likevel vurderte det slik at det ikkje var grunn til å gjere noko.

– På kva bakgrunn kan statsministeren ha komme til denne avgjerda viss ho samtidig ikkje hugsar når og korleis ho vart orientert? heiter det i eit nytt spørsmål som vart stilt tysdag.

Komiteen stussar òg over at Solberg i det førre svaret sitt skriv at ho ikkje vil kommentere saka vidare før den eksterne granskinga er ferdig.

– Meiner statsministeren generelt at eit offentleg utval er grunn for medlemmene i regjeringa til å ikkje svare på spørsmål frå Stortinget? Viss ikkje ber vi på nytt om svar på vurderinga til statsministeren av tidsbruken i saka, skriv komiteen tysdag.

Kontrollkomiteen sende samtidig sju nye spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). I stor grad dreier dette seg om oppfølginga av Navs interne rapport frå sist veke.

9.–10. januar må Solberg og ei rekkje andre toppolitikarar forklare seg i den opne høyringa om trygdeskandalen i Stortinget.

