Ny nemnd skal sjå på klager etter trygdeskandalen

– Denne hausten har norsk politikk, embetsverk og rettsvesen stått overfor ei sak vi tidlegare ikkje har sett maken til. Ordet skandale blir ofte brukt i det politiske ordskiftet. Men denne saka fortener faktisk «det ordet», seier Solberg.

Ho samanfatta den politiske hausten på ein pressekonferanse i statsministerbustaden tysdag.

– Regjeringa vil i nær framtid opprette ei eiga nemnd som skal behandle eventuelle klager på erstatningskrav som kjem av EØS-saka, seier statsministeren.

Kjernen i trygdeskandalen er at reglane for å ta med sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar frå Noreg til eit anna EØS-land har vore praktiserte feil over mange år.

– Regjeringa skal sørgje for at vi kjem til botnar i denne EØS-saka. Kvar stein skal snuast. Alle fakta skal på bordet, seier Solberg.

– Noreg er eit samfunn med høg tillit mellom folk og styresmakter. Nav-saka har svekt den tilliten. I denne saka er det fleire delar av det offentlege Noreg som har svikta, både i forvaltninga og i rettsvesenet. Vi ser òg at feilen i Nav har fått følgjer i andre sektorar, som til dømes i Skatteetaten, seier statsministeren.

