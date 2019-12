innenriks

Sentralbanken (SBP) stadfestar granskinga til Dagens Næringsliv (DN).

– SBP har òg sett i verk ein avgrensa inspeksjon for å få ei uavhengig evaluering av svindelen, og kva skritt leiinga tar for å sikre at slike hendingar ikkje gjentar seg i framtida, skriv Abid Qamar, talsperson i State Bank of Pakistan, i ein e-post.

Det er to veker sidan Telenor Microfinance Bank melde frå at dei trur dei har vorte svindla for om lag 30 millionar kroner.

