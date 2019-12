Statsministeren grilla om fråflyttinga frå nord i Stortinget

innenriks

– Vi har ei regjering som har gløymt å lytte til dei som bur i dei tre nordlegaste fylka, slo Vedum fast frå talarstolen måndag kveld.

Senterparti-leiaren skulda regjeringa for systematisk å ha sentralisert Nord-Noreg og trekte fram politireforma, ambulansetilbodet, forslaget om ny struktur for tingrettane og kortbanenettet for fly.

– Det er like viktig at ambulansen kjem, om du bur i Berlevåg eller i Bergen. Det er like viktig at politiet kjem når du treng det, om du bur på Helgeland eller på Nordstrand, sa Vedum.

Han viste til tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) om at det til no i år har vorte 937 færre innbyggjarar i Nordland, 827 færre i Troms og 325 færre i Finnmark. Sidan SSB byrja med å utarbeide kvartalsvis befolkningsstatistikk, har det aldri vore registrert så stor fråflytting i eitt enkelt fylke i Noreg som det var frå Nordland siste kvartal.

– Uroleg

– Sjølvsagt er eg uroleg for utviklinga, svarte statsminister Erna Solberg (H).

Ho viste til at befolkningsreduksjonen kjem av at det kjem færre arbeidsinnvandrarar enn for få år sidan.

– Utvidinga av EU i 2004 gav Nord-Noreg tilgang på ny arbeidskraft. Høgare oljeprisar gav god investeringsvilje. Men arbeidsinnvandring er ikkje noka varig løysing. Det utsette eit problem, sa Solberg.

Ho er slett ikkje samd i at regjeringa har neglisjert Nord-Noreg.

– Skal vi ha berekraftige kommunar og distriktssamfunn, så må folk ha ein jobb å gå til. Då må vi leggje til rette for at nordnorske bedrifter er konkurransedyktige, slik at det blir investert, skapt arbeidsplassar og nye bedrifter, sa Solberg.

– Draum frå sekstitalet

Ho viste til at regjeringa har senka skattane og avgiftene med 25 milliardar kroner «for å gjere heile det norske næringslivet meir lønnsamt».

– Det er ikkje slik at det som er god politikk for Noreg, ikkje er god distriktspolitikk. Tvert imot er det dei delane av landet som har andre ulemper, som transport og avstandsulemper, som er mest avhengige av å ha gode rammevilkår, sa Solberg.

Ho etterlyste konkrete forslag frå Senterpartiet – med eit stikk mot Vedum:

– Eg gler meg sånn til å høyre Senterpartiets svar på dei store utfordringane i staden for draumen deira om sekstitalet. Den var ganske godt framme i dag, sa Solberg.

– Strategisk viktig

Vedum snakka rett nok om etterkrigstida i innlegget sitt, men trekte då fram gjenreisinga av Finnmark som eit døme på eit samfunnsprosjekt som ikkje var basert på bedriftsøkonomiske kalkylar.

– Ein såg det som strategisk viktig at det skulle bu folk i alle delar av landet, sa han.

Han meiner at distriktspolitikk ofte blir diskutert som ein utgiftspost i staden for at det blir rekna som ei investering.

– Nord-Noreg er ein landsdel med enorme ressursar, folk med stor stå-på-vilje og lokal stoltheit. Skal vi utnytte ressursane og ta folk på alvor, kan ikkje staten og offentleg sektor svekkje nærværet sitt og tilboda sine. Vi må satse på landsdelen, sa Vedum.

