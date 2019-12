SV vil hastebehandle statleg overtaking av ambulanseflya

innenriks

– Vi er i ei nasjonal krise, og regjeringa møter dette med eit lappeteppe av hastetiltak. Det må skjerast gjennom no slik at vi raskast mogleg får ei teneste som set tryggleiken til folk først, seier SV-nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes til Dagbladet.

I forslaget, som vart omtalt av VG i helga, ber SV om at regjeringa snarast startar ei styrt avvikling av kontrakten med Babcock. SV meiner òg at Babcock skal ta sin del av kostnaden situasjonen har påført staten.

Ap og Sp har òg gått inn for at staten skal ta over drifta av ambulanseflya. Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen har sagt at det er uaktuelt for Frp å gå inn for å gjere luftambulansetenesta offentleg.

Luftambulansetenesta HF har det overordna driftsansvaret for all luftambulanse i Noreg. Føretaket er eigd av dei fire regionale helseføretaka. Den operative delen av tenesta blir sett ut på anbod.

Selskapet Babcock tok 1. juli i år over ansvaret for drifta av alle ambulanseflya i heile landet.

Den siste tida har fleire fly vorte sette på bakken eller vorte pålagde vêrrestriksjonar. Helseminister Bent Høie (H) var på reise i Nord-Noreg førre veke og beklaga situasjonen.

– Eg vil beklage korleis dette har utvikla seg for dei som er pasientar og har bruk for tenesta, og ikkje minst dei tilsette som har stått i dette så lenge, sa han til NTB.

