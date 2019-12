Rivingsløyve gitt for Y-blokka

innenriks

Etaten gav på fredag løyve til å setje i gang rivinga, men legg ikkje skjul på at etaten ikkje ønsker at bygningen i regjeringskvartalet skal rivast.

– Det er ikkje ein løyndom at Plan- og bygningsetaten hadde ønskt å verne Y-blokka, men regelverket er klart: Vi måtte gi riveløyve sidan riving er lagt fast i reguleringsplanen til staten, og no er òg løyvet til å setje i gang riving gitt, seier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

Krav om omgjering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandlar framleis eit krav om omgjering i saka frå Fylkesmannen i Oslo og Viken.

– Vi ber sterkt om at Statsbygg ventar med å rive til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ferdig med saksbehandlinga si, seier Kielland.

I november behandla fylkesmannen i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, klagar på rivingsvedtaket frå Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund og Oslo arkitektforeining. Fylkesmannen kom fram til at ho ikkje hadde heimel til å ta klagene til følgje, men bad regjeringa gjere ei ny vurdering av dei tunge innvendingane som var komne mot rivinga.

Kommunalminister Monica Mæland (H) uttalte same dag at ho meinte det ikkje var komme nokon nye moment som tilsa noka ny vurdering i saka. I slutten av november vart det klart at departementet likevel vurderer «nye moment» som er spelte inn i samband med rivingssaka.

Oppbevaring av Picasso-kunst

Plan- og bygningsetaten har tidlegare denne månaden gitt rammeløyve for mellombels oppbevaring av Picasso-kunstverka «Fiskarane» og «Måken». Ved riving av Y-blokka skal kunstverka skjerast ut og blir flytta til oppbevaringsboksar, før dei etter lagringsperioden på mellom fem og ti år skal monterast i det nye regjeringskvartalet.

– Vi har understreka at tryggleiken til kunstverka i byggeperioden er sentral, og vi føreset at kunstverka blir tatt vare på på beste måte, understrekar Kielland.

Søknaden frå Statsbygg omfattar riving av Y-blokka med to underetasjar, og dessutan utvendig trapp og lokk over Hospitsgata. Arealet som skal rivast, er på 21.750 kvadratmeter.

