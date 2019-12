Rapport om fregattberginga: Kostnadene vart høge fordi Forsvaret «undervurderte kompleksiteten»

innenriks

Det tok under fire månader å heve fregatten etter havariet i november i fjor. I ein fersk granskingsrapport på oppdrag for departementet, konkluderer konsulentselskapet PwC med at dette var ein relativt rask aksjon med tanke på kompleksiteten og rammevilkåra.

– Men det er samtidig vurderinga vår at dei samla kostnadene vart høge mellom anna fordi ein mobiliserte for store ressursar tidleg. Planlegginga og hevinga av fregatten tok cirka tre og ein halv månad, og sluttsummen enda på i overkant av 765 millionar kroner, heiter det i rapporten.

Rapporten konkluderer òg med at det er ei sannsynsovervekt for at det var brot på arbeidsmiljølova i samband med arbeid på fregatten etter han kom til marinebasen på Haakonsvern.

Tok ikkje tilstrekkeleg vêratterhald

Til å gjennomføre hevinga hyrte Forsvaret inn det kostbare hevefartøyet Gulliver, men det skulle vise seg at vêret uansett hindra at det kunne brukast med ein gong.

– Det er PwCs vurdering at utfordringar knytt til vêret ikkje vart tilstrekkeleg tatt høgde for i planprosessen. Denne kunnskapen, og vurderingar av sannsyn for når det nødvendige vêrvindauget ville komme, burde verka inn når ein såg for seg å gjennomføre løftet, heiter det i rapporten.

– Ein kunne i større grad unngått å ha eit dyrt fartøy slik som Gulliver liggande stand by i fleire månader fram til løfta kunne starte.

Krevjande

Oppfatninga til konsulentselskapet er at besetninga om bord på KNM Helge Ingstad gjorde ein stor innsats etter kollisjonen med tankskipet TS Sola 8.

– Prosessen med å unngå haveri var krevjande; både som følgje av omfanget på skadane og fordi situasjonen utfordra normale prosedyrar for handtering av hendingar, heiter det i rapporten.

Vidare blir det slått fast at det var eit teknisk handlingsrom for å redde fregatten «via redundante løsninger for ror og fremdrift før fregatten grunnstøtte», men det er uvisst i kva grad dette var operativt mogleg.

