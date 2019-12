Politiet fekk nei til å innføre varslingsplikt for barnevernet

innenriks

Departementet har sidan 2014 jobba med ny barnevernslov. Lova skal etter planen leggast fram i 2021, skriv Dagsavisen.

Sidan 2016 har Kripos i høyringssvar oppmoda til at barnevernet i den nye lova skal få ei klar plikt til å varsle politiet dersom dei observerer forhold som bør utløyse ei slik varsling.

I Barne- og familiedepartementet (BFD) vil ein derimot ikkje ta med forslaget frå Kripos vidare i arbeidet med den nye lova. Dette meiner Kripos er uheldig.

Medan politiet har plikt til å varsle barnevernet dersom dei ser omsorgssvikt på oppdraga sine, har ikkje barnevernet ei tilsvarande plikt til å melde frå til politiet. Forvaltningslova opnar for at dei tilsette lovleg kan bryte teieplikta, men dei har inga plikt til å gjere dette.

I eit nytt brev i juni ber Kripos-sjef Ketil Haukaas Politidirektoratet om at det igjen vart tatt til orde for at ei klar varslingsplikt burde lovfestast.

Jorunn Hallaråker (KrF), statssekretær i BFD, meiner teieplikta til barnevernstenesta ikkje er til hinder for å formidle opplysningar til andre offentlege organ når det kan førebygge vesentleg fare for liv eller alvorleg skade for nokons helse.

– At det ikkje er ei eiga meldeplikt for barnevernet til politiet, inneber ikkje at det ikkje er mogleg for barnevernet å gi opplysningar til politiet, skriv statssekretær Jorunn Hallaråker (KrF) til Dagsavisen.

