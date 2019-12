Over 3.000 lovbrot registrerte ved sjukeheimane i Oslo

innenriks

Det er kravet arbeidsmiljølova har til kviletid, helgefri og reglar for overtid som er broten, melder NRK. Statskanalen har fått innsyn i og analysert 3.219 lovbrot ved sjukeheimane i Oslo frå januar til august i år.

Funna viser mellom anna at lova er broten 699 gonger med grunngivinga om at det var nødvendig for å gi forsvarleg helsehjelp. 453 gonger har tilsette fått for lite kviletid, og 284 gonger har tilsette jobba meir enn 13 timar per dag – noko som er den ordinære grensa i lova for overtid.

Fleire tilsette ved dei kommunale sjukeheimane i Oslo har jobba opptil 17,5 timar i strekk.

– Dei fleste brota er utløyste av at dei tilsette arbeider for mange søndagar på rad. Dette kjem av at den faste bemanninga er for låg om helgane, seier direktør i Sykehjemsetaten, Helge Jagmann, til NRK.

Han avviser at sjukeheimane blir drivne uforsvarleg.

– Vi skulle gjerne hatt betre bemanning for å auke kvaliteten, men vi driv forsvarleg. Brot oppstår på grunn av måten vi har organisert arbeidstida på, heller enn at det er for få folk, seier Jagmann.

På spørsmål til Arbeidstilsynet om kva dei meiner om at enkelte har jobba heile 17,5 timar i strekk på sjukeheimane, seier avdelingsleiar Jens Erik Romslo dette til NRK:

– Som eit generelt utgangspunkt vil ei arbeidstid over åtte timar gi ein større risiko for ulykker med rundt 50 prosent. Arbeidstid over tolv timar gir ein større risiko på rundt 100 prosent.

