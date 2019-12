Over 13.500 nordmenn har fått byggnekt på eigedom

innenriks

Sjølv om staten innfører byggnekt, vil dei likevel ikkje be folk om å flytte frå rasutsette eigedommar, skriv NRK.

For nokre få år sidan starta styresmaktene eit stort kartleggingsarbeid for å finne ut om folk bur i område der det er fare for skred, flaum og kvikkleire. Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har så langt kartlagt at 38.000 personar i Noreg bur i ei faresone for skred i bratt terreng. Nokre bur i byar og tettstader, andre i mindre bygder. Reknar ein i tillegg med fare for kvikkleire og flaum, ligg talet på 172.000 personar.

Det er venta at talet vil auke i takt med at kartlegginga held fram.

– Det er mange kommunar som allereie er kartlagt, men framleis står att det mykje arbeid nasjonalt, seier fungerande kommunikasjonsdirektør Brigt Samdal i NVE til NRK.

I Stryn kommune er mange eigedommar markerte som enten ras- eller flaumutsette. Ordførar Per Kjøllesdal (Sp) meiner det er feil at staten berre står for kartlegginga og lèt det vere opp til privatpersonar og lokalsamfunn å finne løysingane.

– Ein del av sikringstiltaka treng verken vere dyre eller omfattande. Staten burde sørge for at det blir vurdert sikring, og at sikringa blir gjort der det er mogleg, seier han.

Samdal påpeikar at det er eit betydeleg større sikringsbehov enn det er pengar til.

– Det er tøffe prioriteringar. Vi set prisen på sikringstiltaket opp mot kva nytte det har, seier han.

