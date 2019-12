Leigeprisane i Oslo og Bærum klart over landsgjennomsnittet

innenriks

Den gjennomsnittlege leigeprisen i Oslo og Bærum i 2019 ligg på 11.650 kroner månaden, medan gjennomsnittleg årleg leige per kvadratmeter ligg på 3.050 kroner. Det viser leigemarknadsundersøkinga til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er ein auke på 3,65 prosent frå 2018, då den gjennomsnittlege leigeprisen i hovudstadsområdet for to rom låg på 11.240 kroner. For Akershus fylke utan Bærum er leigeprisen 9.300 kroner månaden (2.380 kroner per kvadratmeter årleg).

På landsbasis ligg gjennomsnittsprisen på 9.060 kroner, og den årlege prisen per kvadratmeter på 2.280 kroner.

Også i Trondheim er det dyrt å leige bustad, her ligg gjennomsnittet i år på 9.360 kroner, medan i Bergen betaler ein 8.860 kroner i månaden i snitt. I Bergen har faktisk husleiga gått ned med 20 kroner sidan 2018. I Stavanger ligg månadsleiga på 8.460 kroner.

Leiger ein ei tomroms på stader utanfor storbyane, blir det straks rimelegare. Den gjennomsnittlege månadsleiga i tettstader med 20.000 eller fleire innbyggarar ligg på 7.820 kroner (kvadratmeterpris på 1.850), og i tettstader under 20.000 innbyggarar er prisen 6.710 kroner (kvadratmeterpris på 1.590 kroner).

For ei eittromsleilegheit i Oslo og Bærum må ein i gjennomsnitt punge ut 8.930 kroner, medan månadsleiga for same type leilegheit i heile landet ligg på 7.890 kroner. Den årlege prisen per kvadratmeter ligg på høvesvis 3.700 og 3.100 kroner, ifølgje SSB.

(©NPK)