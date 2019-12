Ikea betaler ut julebonus på 40.000 kroner i snitt til norske tilsette

innenriks

– Alle tilsette som har jobba i minst 6 månader samanhengande gjennom året, får i år ein bonus på 113 prosent. Det vil seie at medarbeidarane våre får over éi månadslønn ekstra i desember, seier Siv E. Egger Westin, fungerande kommunikasjonssjef i Ikea Retail Noreg, til Nettavisen.

Ikea vil til saman betale ut 120 millionar kroner til rundt 3.000 tilsette. Utbetalinga ligg i snitt på rundt 40.000 kroner, inkludert feriepengar og arbeidsgivaravgift.

Møbelgiganten har i fleire år delt ut bonusar, men summen i år er heller sjeldan. I 2016 og 2017 låg bonusen på om lag 12.500 kroner.

Ikeas siste rekneskapsår, som gjekk frå september 2018 til august 2019, viser ei omsetning på 8,31 milliardar kroner, noko som er opp frå 7,89 milliardar i fjor. Dette er den høgaste omsetninga nokosinne, skriv E24.

Det betyr at konsernet auka omsetninga med over fem prosent, etter at ein i fjor såg omsetninga krympe frå 2017 – noko som var første gong sidan 1998.

– Når vi leverer gode resultat, så er det takk vere medarbeidarane våre som står på kvar einaste dag. Derfor ønsker vi å gi tilbake, og bonusen er ein fin måte å gjere dette på, seier Westin til Nettavisen.

(©NPK)