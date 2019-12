Fleire vil vrake Sanner som nestleiar i Høgre

innenriks

Fleire i partiet seier at det er på tide med fornying i leiinga av partiet, skriv Aftenposten. Bent Høie har sagt at han ikkje tar attval. Frå 2021 blir han fylkesmann i Rogaland. Torbjørn Røe Isaksen har sagt at han er uaktuell til å overta Høies rolle som nestleiar.

No seier medlemmer i partiet at det kan vere på tide å byte ut begge nestleiarane. Det betyr at Jan Tore Sanner, som har vore nestleiar sidan 2004 og har sagt seg villig til å halde fram, kan bli vraka.

– Vi treng fornying i leiinga. Partiet vil derfor ha godt av to nye nestleiarar no og at vi ikkje berre erstattar Bent Høie. Begge har vore nestleiarar lenge, seier Lise Berger Svenkerud i Høgres valkomité til Aftenposten.

Oppfatninga blir, ifølgje kjeldene til avisa, delt av Unge Høgre som skal ha gitt uttrykk overfor valkomiteen om at begge nestleiarane bør vurderast før landsmøtet.

Det uttrykte behovet for å fornye partileiinga skal ikkje ha nokon samanheng med misnøye med Sanner i partiet. Leiar i valkomiteen, Harald Furre, seier at berre partileiar Erna Solberg blir skjerma for sonderingane til valkomiteen rundt jakta på ny leiing i Høgre frå 2020.

– Ingen er freda. Det er ingen som ikkje blir diskutert. Heldigvis gror det godt i Høgre, seier Furre.

(©NPK)