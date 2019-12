innenriks

Politiet i Agder melde i morgontimane måndag om fleire utforkøyringar på dei glatte vegane.

– Det kjem av at det kjem ein del regn som frys til is når det treffer bakken, seier trafikkoperatør Anne Lande ved Vegtrafikksentralen sør til NTB.

Ho opplyser at det har vorte salta og strødd, og at forholda skal vere betre, men at vegane raskt blir glatte igjen så lenge det framleis regnar.

– Folk må køyre etter forholda, påpeikar Lande.

(©NPK)