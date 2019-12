1,25 milliardar kroner blir delte ut til forsking og innovasjon i næringslivet

innenriks

Pengane vil gå til eit mangfald av prosjekt, mellom dei kreftforsking, symjetrening for sunnare laks og nye metodar for å verne snøen i alpinanlegg.

Forskingsrådet har fått totalt 352 søknader frå bedrifter i alle fylka. Bedriftene som har søkt, driv i hovudsak innanfor industri og tenester, hav, petroleum, miljøvennleg energi og CO2-handtering, og mat og landbaserte bioressursar. I alle utlysingane var berekraft eit viktig element.

– Forsking og innovasjon blir stadig viktigare når vi skal omstille oss. Vi ønsker at fleire bedrifter skal satse og investere for å utvikle næringslivet i framtida. Pengane skal bidra til at bedrifter tør satse på prosjekt som gir store verdiar til samfunnet, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i ei pressemelding.

Lerøy Seafood får rundt seks millionar kroner til eit prosjekt for å forske på korleis ein kan gjer laksen sunnare ved å setje ut unglaksen i basseng med vasstraum.

Arctic Coat AS har fått 4,4 millionar kroner for å utvikle eit system for å dekke til og verne produsert og naturleg snø i og utanfor sesongen i alpinanlegg. Dette skal gjere anlegga betre rusta mot skiftande vêr.

– Det er inspirerande å sjå at interessa er stor, og at det er mange gode søknader frå mange ulike typar bedrifter, seier administrerande direktør i Forskingsrådet John-Arne Røttingen.

