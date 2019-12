Regjeringsoppnemnt utval foreslår at lærarnorma ikkje blir vidareført

innenriks

Utgreiinga vart overlevert kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) fredag formiddag.

Utvalet foreslår at lærarnorma blir fjerna. Dei meiner at norma bind opp betydelege midlar i ei ordning som er lite fleksibel for kommunane, at innretninga tar lite omsyn til at elevar har ulike behov, og at den medfører risiko for at det blir sett inn færre lærarar enn dersom kommunen sjølv hadde vurdert kva som er forsvarleg i kvart enkelt tilfelle.

Lærarnorma som vart vedtatt av Solberg-regjeringa i november 2017, krev at det er minst éin lærar per 15 elevar på 1.–4. trinn og éin lærar per 20 elevar på 5.–7. trinn og på ungdomstrinna.

I forslaget sitt til ny opplæringslov foreslår utvalet å erstatte reglane om elevråd med ei generell avgjerd om skuledemokrati. Dei stiller vidare spørsmål ved om lovfesting av demokratiske ordningar som elevråd kan fungere som ei «kvilepute», og at skular ved å opprette elevråd tenker at krava til eit velfungerande skuledemokrati er oppfylte.

Utvalet foreslår meir generelle og overordna reglar med eigne føresegner om vektlegging av det beste for eleven, elevmedverknad, foreldresamarbeid og skuledemokrati.

Det regjeringsoppnemnde opplæringslovutvalet, som er leitt av Jon Christian Fløysvik Nordrum, har jobba med utgreiinga sidan hausten 2017.

(©NPK)