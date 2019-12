Nye krav ved statlege tilsetjingar skal hjelpe fleire med hol på CV-en i jobb

innenriks

Endringane i reglane for tilsetjingar i staten vart vedtatt i statsråd fredag.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) meiner endringane vil gjere det lettare for verksemder å rekruttere breiare og ikkje oversjå kompetanse når dei har behov for å tilsetje nye medarbeidarar.

I praksis betyr endringane at minst éin kvalifisert søkar med hol i CV-en skal kallast inn til intervju, og at denne typen søkarar kan tilsetjast om dei er tilnærma like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkaren.

