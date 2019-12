Mann frifunnen for å ha skote hund

innenriks

Mannen skaut hunden to gonger. Først frå 40 meters hald og deretter på om lag ein halv meters hald. Hunden døydde.

I forklaringa si sa mannen at kona hadde komme springande inn i stova og ropt at det var ein ulv i saueinngjerdinga på eigedommen deira. Mannen tok med seg ei rifle og gjekk ut. Han sa at han var viss på at dyret var ein ulv og fyrte av skota.

Han er ikkje tiltalt for ulovleg felling eller avliving av dyr, og retten har derfor berre vurdert om avlivinga vart utført på ein forsvarleg måte med tanke på dyrevelferd.

Tingretten trur på forklaringa til mannen om at han trudde hunden var ein ulv og har derfor vurdert om handlinga samsvarer med rettslege standardar for avliving av ville dyr.

Det meiner retten er tilfelle, og mannen blir derfor frifunnen.

