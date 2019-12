Mange tusen passasjerar må betale meir på toget frå søndag

innenriks

I dag kan passasjerar kjøpe éin miniprisbillett, men frå søndag kan togpassasjerar bli nøydde til å kjøpe billettar frå både Vy og Go-Ahead på strekningar der ein tidlegare kunne reise med éin rabattert billett.

Ifølgje samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er det 8 prosent av alle reisande med Sørlandsbanen som kombinerer reisa med ei reise på andre jernbanestrekningar, men det er ikkje kjent kor mange som kjøper miniprisbillettar. Vy, som fraktar passasjerar der i dag, seier dei legg ut tusenvis av miniprisbillettar i månaden for Sørlandsbanen, ifølgje Dagsavisen.

– Så fort vi er i gang og får historikk vi kan sjå tilbake på, kan vi gå i dialog med Vy og SJ og sjå om vi kan komme fram til ei løysing, har administrerande direktør Cathrine Elgin i Go-Ahead tidlegare uttalt til NRK om at det kan bli dobbelt så dyrt for enkelte.

Når det gjeld studentrabatten, er det nye reglar. Der har Go-ahead sett ny aldersgrense, som gjer at rabatten på 25 prosent blir fjerna for studentar som er 30 år eller eldre. Det er 78.766 studentar i denne alderen i Noreg i år, ifølgje Norsk senter for forskingsdata. Elgin seier til Dagsavisen at ein på toget ikkje kan vere «evig student», men påpeikar at dei òg vil utvide tilboda til dei yngre studentane.

(©NPK)