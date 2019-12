LO medgir lønnsauke til eigen Agenda-sjef kan verke uheldig

innenriks

Då Agenda tilsette Svensson som dagleg leiar i fjor, fekk han ei årslønn på 1.030.000 millionar kroner. No opplyser Agenda til Aftenposten at årslønna hans er på 1.194.468 kroner, som gir ein lønnsauke på 15,9 prosent på eitt år.

Måndag denne veka reagerte LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen overfor Dagbladets nye finansavis Børsen på at statlege eigde selskap gav toppsjefane sine ein vekst i samla godtgjersler på 10 prosent eller meir frå 2017 til 2018, medan gjennomsnittleg lønnsvekst generelt var 2,8 prosent. Han kalla det «totalt uakseptabelt».

I lys av den kommentaren har Aftenposten bede om kommentar frå LO-sjefen, som Wegard Harsvik, leiar for samfunnskontakt og strategisk arbeid i LO, har svart på på vegner av Gabrielsen i ein e-post.

– I ettertid ser vi at det kan verke uheldig. For 2019 fekk alle tilsette i Agenda eit flatt kronetillegg – for leiar svarte det til sirka 1,6 prosent, skriv han.

LO-leiar Gabrielsen sit i Agendas styre, som fastset lønna til Agenda-sjefen.

Svensson bur på Nesodden i Akershus og fekk tidlegare dekt kostnader for hybel i Oslo. Lønnsveksten skal komme av at godtgjersla er gjord om til ordinær lønn.

(©NPK)