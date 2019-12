Lærarnorma bør opphevast, foreslår regjeringsoppnemnt utval

innenriks

Dei 800 sidene frå utvalet lange utgreiing om opplæringslova vart overlevert kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) fredag formiddag.

Utvalet foreslår i utgreiinga at lærarnorma blir fjerna. Lærarnorma vart vedtatt i november 2017 og var ein budsjettsiger for KrF. Norma krev at det er minst éin lærar per 15 elevar på 1.–4. trinn og éin lærar per 20 elevar på 5.–7. trinn og på ungdomstrinnet.

Utvalet meiner at norma bind opp betydelege middel i ei ordning som er lite fleksibel for kommunane, at innretninga tar lite omsyn til at elevar har ulike behov, og at ho medfører risiko for at det blir sett inn færre lærarar enn dersom kommunen sjølv hadde vurdert kva som er forsvarleg i kvart enkelt tilfelle.

Vil fjerne krav om elevråd

I forslaget sitt til ny opplæringslov foreslår utvalet vidare å erstatte reglane om elevråd med ei generell avgjerd om skuledemokrati. Dei stiller spørsmål ved om lovfesting av demokratiske ordningar som elevråd kan fungere som ei «kvilepute», og hevdar at skular ved å opprette elevråd kan tru at krava til eit velfungerande skuledemokrati er oppfylte, utan at dei er det.

Utvalet foreslår i staden meir generelle reglar med eigne føresegner om vektlegging av det beste for eleven, elevmedverknad, foreldresamarbeid og skuledemokrati.

I utgreiinga foreslår òg utvalet mellom anna nye reglar som skal gi lærarane tid til å vere lærarar, og at barn som ikkje har fullført grunnskulen, skal ha rett til eitt ekstra år med grunnskuleopplæring ved ein vidaregåande skule.

Utvalet foreslår dessutan at tilsette i skulen skal kunne gripe inn med milde fysiske tiltak overfor elevar viss det er nødvendig for å halde oppe orden eller hindre skade.

Sanner avviser omkamp

Kunnskaps- og integreringsminister Sanner seier at målet med arbeidet har vore å få ei framtidsretta opplæringslov med eit klart og godt språk som blir forstått.

– Oppgåva vår blir no å sjå alle forslaga i samanheng med dei endringane som er gjennomførte, og dei områda vi no jobbar med. Det er inga lita oppgåve, men det blir eit viktig arbeid for å sikre at alle elevar får ein så god skule og undervisning som mogleg, seier han.

Kunnskapsministeren seier det sikkert kan bli mange diskusjonar rundt fleire av forslaga frå utvalet, men han slår fast at det blir heilt uaktuelt å opne for omkamp om lærarnorma.

– Eg har forståing for den prinsipielle grunngivinga frå utvalet, men det er ikkje aktuelt å opne for nokon omkamp om lærarnorma no, seier han til NTB.

Også KrFs parlamentariske leiar Hans Fredrik Grøvan seier til NTB at dei fire regjeringspartia er samde om at lærarnorma står fast.

– Eg opplever at vi har vedtatt er eit godt, viktig og rett tiltak, som må få høve til å bli implementert utan at ein skal stille spørsmål ved norma, seier han.

Store utgreiingar

Det regjeringsoppnemnde opplæringslovutvalet, som er leitt av Jon Christian Fløysvik Nordrum, har jobba med utgreiinga sidan hausten 2017.

Utvalet har vore sett saman av juristar, pedagogar og statsvitarar, og det har vore opptatt av å lytte til barn og unge.

Utgreiinga er ein av fleire store prosessar i kunnskapssektoren dei siste åra, som utgreiinga til Stoltenberg-utvalet, Nordahl-utvalet og Lied-utvalet. Den siste kjem neste veke.

Utgreiinga frå opplæringslovutvalet vil bli send på høyring i januar 2020. Regjeringa tar sikte på å sende ut eit heilskapleg høyringsnotat med regjeringsforslaget til ny opplæringslov våren 2021.

Fakta om utgreiinga om ny opplæringslov

Her er nokon av forslaga frå Opplæringslovutvalet:

* Å ikkje vidareføre lærarnorma. Utvalet foreslår andre krav som vil bidra til å oppnå måla med lærarnorma

* Større fleksibilitet i fag- og timefordeling

* Eigne avgjerder om vektlegging av det beste for eleven, elevmedverknad, foreldresamarbeid og skuledemokrati. Kravet om at skular skal ha samarbeidsutval, elevråd og foreldreråd, blir ikkje vidareført.

* At det blir stilt krav om eit «visst omfang» av grunnskuleopplæring for at ein elev kan seiast å ha fullført grunnskulen og dermed få rett til vidaregåande opplæring.

* Ungdom som ikkje har fullført grunnskulen, skal få rett til eitt år med grunnskuleopplæring ved ein vidaregåande skule.

* At skulen får ei plikt til å arbeide førebyggande slik at det i minst mogleg grad er nødvendig å gripe inn fysisk mot elevar for å halde oppe orden eller hindre skade på personar eller eigedom.

* At tilsette i skulen skal kunne gripe inn med milde fysiske tiltak overfor elevar viss det er nødvendig for å halde oppe orden eller hindre skade.

Kjelde: Opplæringslovutvalet

