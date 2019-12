Interne Nav-krav: Skulle auke svindel-meldingane med nærare 100 millionar kroner på fire år

innenriks

I 2011 var kravet at det skulle meldast trygdesvindel på til saman 174 millionar kroner, medan kravet var auka til 270 millionar kroner i 2015, altså med 96 millionar kroner, ifølgje eit brev arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har sendt til Stortingets kontrollkomité.

Beløpa blir omtalte som eit «mål- og resultatkrav» som vart brukte internt.

I perioden 2010 til 2017 vart det fleire gonger vedtatt prosentvise aukar i kravet.

«Skal økes med 10 prosent fra 2009», heiter det i 2010 og 2011.

«Skal økes med minst 10 prosent fra 2011», heiter det i 2012.

«Skal økes med minst 10 prosent fra 2012», heiter det i 2013.

Tal frå Navs årsrapportar viser at Nav stort sett har innfridd måla dei har sett seg.

– Heilt absurd

– Dette viser mistenkeleggjeringa av trygdemottakarar på ein heilt parodisk måte. Ein kan ikkje berre vedta at ein skal få inn meir pengar og auke meldingane med eit prosentkrav per år. Det er heilt absurd, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til NTB.

Han meiner krava seier noko om eit politisk press på Nav.

– Nav er eigentleg til for å hjelpe folk som er i ein vanskeleg situasjon og av ulike grunnar står utanfor arbeidslivet for ein periode. Dessverre har vi ein lang tradisjon for å sjå gjennom fingrane med kvitsnippkriminalitet, medan det blir brukt uhøvesmessig store ressursar på å forfølgje folk som treng hjelp frå velferdsstaten, seier han.

Då Nav la fram den interne rapporten sin om Nav-skandalen torsdag, gjorde Nav-direktør Sigrun Vågeng det klart at ho ikkje har opplevd noko politisk press på korleis ein gjekk etter trygdesvindlarar i åra 2012–2019.

– Arbeidet mot trygdemisbruk har vore styrkt i denne perioden, men det har ikkje vore politisk styring av korleis arbeidet skal gjennomførast, sa ho.

Slutta med krava

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har ikkje sjølv kommentert meldingskrava som blir nemnde i brevet til kontrollkomiteen, men siterer eit svar ho har fått frå Nav.

– Nivået er sett basert på ei totalvurdering ut ifrå tilgjengeleg verkemiddel for å avdekke trygdemisbruk, forklarer Nav.

I 2018 slutta Nav med krava for trygdemisbrukmeldingar, noko som blir forklarte med at ein valde å jobbe meir med «forebyggende aktiviteter», og dessutan å auke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

«Fra 2018 ble det besluttet å ta ut krav til anmeldt beløp, da vi anså at kravet isolert sett ikke er forenlig med forebyggingsaktiviteter», skriv Nav.

Problem

SVs Freddy André Øvstegård meiner det er positivt at det er slutt på målstyringa av trygdemisbrukmeldingane.

– Eg meiner at denne typen målstyring av Nav illustrerer det overordna problemet med korleis Nav blir styrt. Det er tydeleg at vi treng ei tillitsreform i Nav slik SV har foreslått, slik at Nav blir styrt for å hjelpe folk og ikkje ta dei, seier han.

– Slike krav bidrar til å styre Nav i feil retning, at dei dyktige tilsette i front føler dei må halde tilbake. Konsekvensen kan jo vere at folk som treng hjelp ikkje får det.

Ein del

Som følgje av Nav-skandalen har 111 personar vorte melde på feil grunnlag i perioden 2012–2018. Til saman har desse vorte skulda for å ha svindla til seg 36 millionar kroner. Desse sakene utgjer dermed berre ein liten del av dei totale melde beløpa.

I 2012 vart det meldt svindel for 210 millionar kroner av Nav, litt over målet på 208 millionar kroner det året.

Dei neste tre åra vart det meldt misbruk for høvesvis 239, 271 og 302 millionar kroner. Desse åra var krava i Navs målsystem på 231, 231 og 270 millionar kroner.

