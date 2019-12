Gravferd for krigshelten Ragnar Ulstein: – Vil bli ståande som ein bauta i norsk historie

innenriks

Ragnar Ulstein døydde 3. desember, 99 år gammal. Han vart fredag bisett på statens rekning. Kronprins Haakon, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og representantar frå Forsvaret var til stades i gravferda.

Bakke-Jensen heldt minneord og hylla Ulsteins innsats mot nazistane under andre verdskrigen. Ulstein var høgt dekorert både for innsatsen sin under og etter krigen.

– Ragnar Ulstein vil bli ståande som ein bauta i norsk historie, sa forsvarsministeren.

Blant dei yngste i Kompani Linge

Ulstein vart fødd 19. april 1920 i Ulstein i Møre og Romsdal. Han var løytnant i den britiske militæravdelinga Kompani Linge, som bestod av norske frivillige som skulle delta i britiskleidde operasjonar i Noreg under krigen og leie den norske motstandsrørsla.

Han var berre 21 år gammal då han i 1941 drog til England for å delta i den militære motstanden mot den tyske okkupasjonen og var blant dei yngste i kompaniet, ifølgje Bakke-Jensen.

– Ragnar Ulstein er ein av dei store krigsheltane våre. Det norske folket er Ragnar Ulstein stor takk skuldig, sa forsvarsministeren.

– Takk

Etter krigen jobba Ulstein som journalist, sakprosaforfattar og statsstipendiat og skreiv fleire bøker om norsk deltaking i andre verdskrigen.

Generalmajor Torgeir Gråtrud, sjef for Forsvarets spesialstyrkar, heldt òg minneord og takka Ulstein.

– Eg vil på vegner av Forsvaret takke Ragnar for innsatsen hans under andre verdskrigen og også etter andre verdskrigen. Ein stor Linge-mann og forsvarsvenn har fullført oppdraget sitt. Eg vil takke for alt han var og betyr for oss, sa Gråtrud.

(©NPK)