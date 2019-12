Forskarar har funne Noregs eldste bergart

innenriks

– Kjempeartig at vi endeleg har fått stadfesta at det finst så gamle bergarter i Noreg. Men sannsynlegvis finst endå eldre bergarter, fortel forskar Trond Slagstad frå NGU.

Etter å ha analysert minerala i steinen har forskarane komme fram til at gneisen vart danna frå magma som størkna for 3.002.000.000 år sidan.

– Viss ein går tilbake 1 til 2 milliardar år, var dei dominerande geologiske prosessane ganske like dei som er operative i dag. Forholda før den tida er vi veldig uvisse på. Ved å finne og jobbe med stadig eldre bergarter, får vi heile tida ny kunnskap om denne tidlege perioden, seier stipendiat Harald Hansen frå Universitet i Tromsø.

Prøven vart funnen sør for Lakselv i Finnmark. Den førre «rekorden» på like under 3 milliardar år kom òg frå Finnmark, og underbygger hypotesen om at dei eldste bergartene i Noreg finst her.

(©NPK)