Fagforbundet krev at staten tar over luftambulansetenesta

– Det er uakseptabelt at livet og helse til innbyggarane i Nord-Noreg blir sett i fare fordi ambulansefly står på bakken og akuttberedskapen er svekt, seier landsstyret i Fagforbundet i ei fråsegn.

Fagforbundet har rundt 370.000 medlemmer som mellom anna jobbar på sjukehus og i ambulansar.

Det har den siste tida vore bråk etter at selskapet Babcock, som tok over drifta av alle ambulanseflya i landet 1. juli i år, etter at fleire av flya den siste tida har vore ute av drift. Det har ført til ei svekking av beredskapen.

I fråsegna fredag krev Fagforbundet at helseminister Bent Høie løyser krisa i luftambulansetenesta.

Han må aller først sikre normal beredskap for ambulanseflya og bidra til at avtalen med Babcock, som selskapet har brote, blir sagd opp. Deretter må helseministeren sørgje for at den operative drifta av luftambulansen blir tatt over av det offentlege, seier Fagforbundet.

