Ericsson skal levere Telenors nye 5G-nett

innenriks

– Vi er glade for å kunne fortelje at vi har valt Ericsson til å starte bygginga av 5G-nettet for framtida i Noreg, og eg er sikker på at vi no er perfekt posisjonerte for å vere leiande på nettverks-moderniseringa, skriv Telenor i meldinga.

Sidan 2018 har Telenor gjennomført ei rekke pilotprosjekt i Noreg. Skandinavias største 5G-prosjekt er på Elverum og blir drive av Telenor.

For augneblinken testar Telenor 5G på ti stader i Noreg og på utvalde stader i Danmark, Sverige, Finland, Thailand og Malaysia.

– Mobilnettet i framtida vil gi nordmenn tilgang til heilt nye produkt og tenester. Med 5G får vi fart tilsvarande fiber tilgjengeleg over mobilnettet, skriv administrerande direktør Petter-Børre Furberg i meldinga.

Telenor reknar med at oppgraderinga frå dagens 4G-nett vil ta fire til fem år. I denne perioden vil dei nytte delar frå dagens leverandør, Huawei, til å halde ved like og vidareutvikle 4G-nettet.

Huawei vart i mai svartelista av amerikanske styresmakter, som meiner at det kinesiske selskapet utgjer ein tryggingsrisiko.

I oktober vart det kjent at Ericsson skal bygge Telia sitt 5G-nett òg.

(©NPK)