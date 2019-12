Equinor droppar oljeterminal i Finnmark: – Vi har vorte lurte, meiner ordførar

innenriks

– Dette kjennest langt på veg som bedrageri. Vi har vorte lurte, seier ordførar Jan Olsen (SV) i Nordkapp til NRK.

Fredag vart det klart at Equinor og partnarane Vår Energi og Petoro i Johan Castberg-feltet droppar ilandføring av olje og gass frå Johan Castberg-feltet. Dermed blir skrinlagt utbygginga av ein nedskalert omlastingsterminal for olje på Veidnes i Lebesby kommune i Finnmark.

Olsen i nabokommunen Nordkapp seier at han kjenner seg kraftig skuffa.

– Absolutt alle i Finnmark, politikarar, næringsliv, alle deler av samfunnet, hadde forventningar til fysiske investeringar, seier han til NRK.

Årsaka til at planane blir droppa, er at det blir for dyrt. Det er meir lønnsamt å sende olja frå felta og rett til marknaden, opplyser konserndirektør for teknologi, prosjekt og boring Anders Opedal i Equinor i ei pressemelding.

Vil ha kompensasjon

Til Nettavisen seier Nordkapp-ordføraren at dei jobbar for å finne ut korleis lokalsamfunnet kan bli kompensert.

– Vi har vorte påførte store kostnader. Eg må tenke litt, men vi må sjå på moglegheitene for å kartlegge konsekvensane og få ein kompensasjon. Her har Stortinget òg eit ansvar, seier Olsen.

Også i Industri Energi er dei svært skuffa over at det likevel ikkje blir ein terminal på Veidnes.

– Det ville gitt lokale arbeidsplassar og store regionale ringverknader, seier forbundsleiar Frode Alfheim.

Han krev at Stortinget og regjeringa følgjer dette opp, og han får støtte frå arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre.

Krav til Stortinget

– Stortinget har hatt klare forventningar til at det blir lagt til rette for ilandføring i Finnmark, slik at også nye funn kan skape aktivitet på land, seier Støre.

Ap-leiaren meiner regjeringa har svikta i å legge forholda til rette for ilandføring. Han kallar avgjerda ei historisk tapt moglegheit for industriutvikling og nye arbeidsplassar i Finnmark.

Stefan Heggelund i Høgre er òg skuffa over avgjerda til Equinor, men stiller spørsmål ved Støres fordeling av skuld.

– Viss han ønsker å overstyre Equinor så kraftig, så er det naturlege spørsmålet til Støre: Vil Ap kaste styret i Equinor? seier Fredheim.

Opedal i Equinor lovar at dei skal halde fram arbeidet med å sikre lokale ringverknader og arbeidsplassar frå feltet, både i utbyggings- og driftsfasen.

– Vi har verkeleg snudd kvar stein for å finne økonomisk gjennomførbare løysingar for ein terminal, men har ikkje funne grunnlag for å halde fram med prosjektet, seier han.

Taper milliardar

Equinor og partnarane ville tapt fleire milliardar kroner på å sende olja til ein terminal på Veidnes, ifølgje Opedal.

Det gjeld både viss ein tar høgd for noverande volum og for framtidige volum.

Med dei noverande voluma frå Johan Castberg og Goliat er tapet før skatt rekna til rundt 3,6 milliardar kroner samanlikna med oljeeksport direkte til marknaden.

Dersom ein inkluderer andre påviste volum frå Barentshavet, er tapet rekna til i overkant av 2,8 milliardar kroner, ifølgje Opedal.

