Ap meiner endringar i bioteknologilova er ei dårleg julegåve

– Dei store likestillingsframstega er avlyste av denne regjeringa. Å framstille dette som ei stor modernisering av bioteknologilova er eg ikkje samd i, seier Ap-representant i helse- og omsorgskomiteen Tuva Moflag til NTB.

Ho peikar på at det ved evalueringa av bioteknologilova i fjor var eit uttalt fleirtal på Stortinget for kvinners rett til eggdonasjon ved ufrivillig barnløyse, men at dette manglar i regjeringsforslaget.

– Dei store likestillingsframstega som eggdonasjon og assistert befruktning for einslege, blir det ikkje noko av.

