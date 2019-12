Venstre-kamp for langt meir liberal asylpolitikk

innenriks

– Det er behov for store liberaliseringar i asylpolitikken. Vi må ta imot fleire kvoteflyktningar, gjere det enklare å få familiegjenforeining og gi opphald til barn på flukt, seier Unge Venstre-leiar og sentralstyremedlem Sondre Hansmark.

Han leier eit Venstre-utval som ser på justis-, asyl- og flyktningpolitikken i eit nytt partiprogram fram mot 2021. Utvalet har ikkje konkludert arbeidet sitt, og Hansmark understrekar at forslaga førebels står for hans eiga rekning.

– Vi meiner 5.000 kvoteflyktningar, som FN har bedt oss om å ta imot, skal vere eit golv for kva vi skal ta imot. Det må vere eit absolutt minstekrav, seier han til NTB.

– Barn må få opphald

Venstre-profilen viser til at 70 millionar menneske er på flukt i verda. I år tar Noreg imot 3.000 kvoteflyktningar, men i 2017 bad FN Noreg om på sikt å ta imot 5.000.

Hansmark understrekar at asyl- og flyktningpolitikken har vore stramma kraftig inn av Høgre, Framstegspartiet, Arbeidarpartiet og Senterpartiet i kjølvatnet av flyktningkrisen hausten 2015.

– Dette ønsker vi å reversere. Vi må tilbake til ein normalsituasjon, seier han.

Hansmark trekker mellom anna fram kravet om å fjerne mellombels opphaldsløyve for barn som er på flukt åleine.

– Alle som kjem åleine, skal få permanent opphald. Det er den viktigaste kampen i neste stortingsperiode, seier han.

Internflukt

Utvalsleiaren viser til at Noreg har den strengaste Afghanistan-politikken i Europa og sender barnefamiliar og mindreårige til internflukt i eit land som blir sett på som eitt av verdas farlegaste. Han vil derfor ha tilbake det såkalla rimelegheitsvilkåret ved vurdering av internflukt.

Nytt er det òg at Venstre truleg vil gå til val på å fjerne tidsfristen og gebyret for å søke om familiegjenforeining og grunnlovsfeste retten til å søke asyl.

– Gebyr og strenge tidsfristar gjer det vanskeleg å skaffe nødvendige papir. Og viss ein ikkje klarer det innan tidsfristen, er løpet køyrt, seier Hansmark.

Samtidig vil han gi alle barn som blir fødde i Noreg av foreldre med opphaldsløyve, rett til norsk statsborgarskap. Alle barn som har opphalde seg i Noreg i meir enn tre år, bør få permanent opphaldsløyve, meiner Hansmark.

Fjerne sexkjøpslova

Også på justisfeltet kjem Venstre-toppen med fleire vidtrekkande forslag. Øvst på lista står eit rungande nei til digital masseovervaking av norske borgarar, noko som betyr nei til digitalt grenseforsvar.

– Det kom nyleg fram at politiet i Bodø hadde avlytta mange elevar på vidaregåande skule og brukt metodar som vanlegvis er reserverte for tung, organiserte kriminalitet. Då burde varsellampane blinke. Dette er veldig inngripande metodar, seier Hansmark.

Han vil òg avkriminalisere sexkjøp og fjerne hallikparagrafen.

– Sexkjøpslova har gjort vondt verre for sexarbeidarane. Dei har ingen rettar og blir utsette for tvang og menneskehandel. Vi ønsker å få dette inn i regulerte former.

Hansmark tar òg til orde for å gå gjennom og avgrense dei løynde tvangsmidla til politiet, heve inntektsgrensa for fri rettshjelp og seie nei til generell væpning av politiet.

Også redusert bruk av minstestraffer og å senke det generelle straffenivået står på lista hans, saman med å auke den kriminelle lågalderen til 16 år.

(©NPK)