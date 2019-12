innenriks

– Eg har fått ei kort melding om at dei er komne laus. No jobbar dei hardt for å nytte seg av det og prøve å komme vidare ut i råka sør for dei, seier ekspedisjonsleiar Lars Ebbesen til TV 2 torsdag klokka 12.40.

Reisa vidare, etter å ha plukka opp polfararane, har vorte hindra av vêrforholda i Arktis. Skipet hadde fram til torsdag ikkje moglegheit til å komme seg vidare mot Svalbard eller fastlandet.

Det er framleis fare for at skipet kan setje seg fast igjen.

