PST stadfestar norsk kopling til terrorsaka i Danmark

innenriks

– Eg kan stadfeste at det er eit samband frå den danske aksjonen til ein konkret person i Noreg, seier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets tryggingsteneste (PST) til NRK.

PST ønsker ikkje å kommentere noko meir om kven personen er, eller stadfeste opplysningane NRK har om vedkommande, men Hugubakken seier at dei er kjente med sambandet til Danmark. Han seier at kontakten ikkje er overraskande.

– Ikkje unaturleg

– Det har vi sett i svært mange terrorsaker. Det er ikkje unaturleg med kontakt over landegrenser, seier han og opplyser at koplinga ikkje har noko å seie for korleis PST vurderer trusselbildet i Noreg.

Ifølgje NRK vart mannen arrestert av PST i september og sikta for terrorforbund. Han har ikkje erkjent straffskuld i saka. Forsvararen hans, Brynjar Meling, kjenner ikkje til opplysningane frå NRK.

Totalt vart 20 personar arresterte i ein aksjon i Danmark onsdag. Dansk politi meiner det vart planlagt ein terroraksjon i landet.

Kravd varetektsfengsla

Åtte av dei arresterte vil bli kravde varetektsfengsla torsdag, medan resten av dei arresterte truleg blir lauslatne.

Bakgrunnen for aksjonen onsdag er mistanke om at ei rekke personar var i ferd med å planlegge eit terrorangrep med «militant, islamistisk motiv».

Det er ikkje kjent kva planane konkret skal ha gått ut på, men dei åtte som er kravd varetektsfengsla, er sikta for brot på den mest alvorlege terrorføresegna i dansk straffelov, ifølgje nyheitsbyrået Ritzau.