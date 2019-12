Nedgangen i igangsetting av bygging av nye bustader held fram

innenriks

– Salet held seg stabilt, medan igangsetjinga er framleis svak samanlikna med tidlegare år, seier administrerande direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Dei siste ti åra er det berre i 2013 at det var lågare tal for igangsetjing frå januar til november.

Totalt går talet for sal av bustader ned 5 prosent i forhold til same periode i 2018.

Igangsetjinga av bygging av einebustader har ein nedgang på 8 prosent samanlikna med perioden frå nyttår til november 2018. Salet går ned 15 prosent.

For leilegheiter går igangsetjinga ned 17 prosent samanlikna med same periode i 2018, medan tala for fritidsbustader ligg 2 prosent under fjoråret.

Salet av leilegheiter går derimot opp 1 prosent samanlikna med denne perioden i fjor.

– Bustadlånsforskrifta vart ikkje endra, men eg er skuffa over at det ikkje vart gjort meir for førstegongskjøparar, seier Jæger.

(©NPK)