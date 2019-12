Nav-direktøren vil opprette ny juridisk avdeling for å tolke regelverk

innenriks

– Rapporten viser at praksisen vi har hatt til no, med fleire juridiske miljø, gjer oss sårbare og ikkje gode nok til å løyse komplekse juridiske problemstillingar, sa direktøren under pressekonferansen på torsdag.

Vågeng sa at ho ønsker å halde fram så lenge ho har tillit og lanserte samtidig forslag til nye tiltak for å få bukt med problema i etaten.

– Den nye avdelinga skal gi autoritativ regelverkstolking der det er usemje mellom andre fagmiljø i etaten. Ho skal ha ansvar for strategiske spørsmål, forståing og utvikling av regelverket og overfor departementet, sa ho.

Ho tok òg opp spørsmål om Nav har vore under politisk press for å halde oppe tolkinga deira av EØS-regelverket.

– Til det kan eg svare eit klart nei. Arbeidet mot trygdemisbruk har vore styrkt i denne perioden, men det har ikkje vore politisk styring på korleis arbeidet skal gjennomførast, slo Nav-direktøren fast.