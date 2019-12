NHH beklagar – private sensorkommentarar lak til studentar

innenriks

Studentar som hadde tatt heimeeksamen i bachelorfaget marknadsføring ved NHH, fekk tysdag tilbake sensuren sin, nokre av dei utan at den eksterne sensoren hadde fjerna sine eigne, private notat, melder nettsida K7 Bulletin.

Fleire av kommentarane var temmeleg direkte og prega av stavefeil, som «Sært ekesmpel», «ike spoton», «tuller du?» og «haha – i markedsføringsfaget: P». Ifølgje studentavisa var dei meir eller mindre saklege kommentarane eigentleg berre meint til eige bruk, og var grunnlag for karaktergivinga til sensor.

Kommentarane forsvann frå den digitale eksamensplattforma WISEflow seinare på dagen, men fleire studentar dokumenterte glippen.

Administrasjonssjef ved instituttet, Elaine Pedersen har delt ei beklaging på plattforma Canvas retta mot alle studentar som har tatt faget i år, der ho erkjenner at kommentarane frå den eksterne sensoren er uakseptable.

– Det er ikkje slik sensorar skal kommentere delar og avsnitt i studentsvar. Desse skal vere fagleg fundert, ikkje subjektive, ladde skildringar, skriv Pedersen.

Instituttet vil no å sjå på rutinane for avtalar med eksterne sensorar, for å sikre at liknande episodar ikkje gjentar seg.

