Mattilsynet: – Vi ser svært alvorleg på funna i rapporten

innenriks

– Det er vanskeleg å seie kor lang tid det kjem til å ta for å rette opp igjen tilliten til Mattilsynet, seier den administrerande direktøren i tilsynet Ingunn Midttun Godal til NTB.

Torsdag morgon var ho kalla inn på teppet av landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) etter at ein granskingsrapport som vart lagd fram tysdag, konkluderte med at Mattilsynet ikkje har gode nok system og rutinar i samband med tilsyn.

Bollestad bestilte rapporten etter at tilliten til Mattilsynet den siste tida har vorte svekt etter at det vart avdekt alvorlege feil i samband med tilsyn hos ein pelsbonde og hos ein lakseoppdrettar.

– Vi ser svært alvorleg på funna i rapporten, og eg har tatt tak med ein gong for å gjennomføre betringstiltak, seier Godal.

Bollestad seier at ho vil følgje opp Mattilsynet i tida framover for å sikre at dei følgjer opp arbeidet med å forbetre seg på punkta dei har fått kritikk på i rapporten.

– Dette har dei ikkje lang tid på. Eg vil allereie over jul, eller tidleg på våren, be om eit nytt møte for å høyre korleis det går. Viss dei bruker lang tid, blir tilliten til Mattilsynet øydelagd endå meir, seier Bollestad.

(©NPK)