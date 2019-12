Luftambulansetenesta har fremma økonomiske krav overfor Babcock

innenriks

– Vi har fremma krav overfor Babcock. Vi vil først og fremst sikre beredskapen, så får vi ta økonomien etter kvart, seier administrerande direktør Øyvind Juell i Luftambulansetenesta HF torsdag.

Juell orienterte torsdag om beredskapssituasjonen saman med fagdirektør Geir Tollåli og administrerande direktør Lars Vorland i Helse nord. Dei tre er i Tromsø og har hatt møte med Babcock om situasjonen.

– Mange er opptatt av kostnader og fordeling av desse. Vi har fokus på kostnader òg, men først og fremst beredskap, seier Juell vidare.

Krav

I avtalen Luftambulansetenesta har med Babcock, heiter det at oppdragsgivar kan krevje avkorting dersom leverandøren ikkje er i stand til å utføre tenesta i samsvar med avtalen.

– Avkorting kjem med kr 10.000 per døgn per hending per base inntil forholdet er retta, heiter det mellom anna.

Kravet kan vere langt høgare.

Ettersyns- og vedlikehaldsoppgåver som til saman føre til utmelding på meir enn tolv timar per kalendermånad per ambulansefly i døgnberedskap vil avkortast, heiter det i avtalen. For fly i dagberedskap er denne grensa seks timar.

– Leverandør blir avkorta med kr 10.000 per påbyrja time etter at grensa er overskriden, inntil beredskapsbrotet opphøyrer.

Nær ei løysing

Vorland seier dei kjenner seg trygge etter møtet med Babcock.

– Babcock har gått gjennom rutinane sine og er dessutan nærare å finne årsaka til problema med ambulanseflya. Dei har gått grundig til verks, seier han.

Torsdag er det tre fly som ikkje er i beredskap. Det er sett inn til saman fem ekstrafly for å kompensere for dette.