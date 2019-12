Hauglie: – Eg tar Nav-rapporten på alvor

innenriks

– Eg tar rapporten til internrevisoren på alvor. Rapporten stadfestar at det har vore store utfordringar i Nav på dette området, og at det har fått alvorlege konsekvensar, seier Hauglie i ein e-post ho har sendt til NTB.

Mangelfull kompetanse og dårleg kapasitet og kommunikasjon førte til Nav-skandalen, ifølgje rapporten internrevisjonen i Nav la fram torsdag.

– Eg merkar meg at Nav-direktøren allereie har varsla organisatoriske endringar i kjølvatnet av rapporten. Målet mitt er å komme til botnar i kva som har skjedd, og å hindre at noko liknande skjer igjen, seier Hauglie.

Statsråden varslar no at ho vil be om ei skriftleg orientering frå Nav-direktør Sigrun Vågeng om korleis ho skal følgje opp rapporten. I tillegg skal departementet organiserast slik at styringa av Nav blir betre, ifølgje Hauglie.

– Eg vil òg sjå om det er behov for ytterlegare grep i tida som kjem, mellom anna å betre EØS-kompetansen i departementet, seier ho.

