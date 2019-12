Galne Nav-meldingar for 36 millionar kroner

innenriks

Det kjem fram i ei omfattande oversikt Arbeids- og sosialdepartementet har sendt til Stortingets kontrollkomité i samband med granskinga av Nav-skandalen.

Av materialet kjem det òg fram at sju personar vart dømde eller sende til soning etter at den store alarmen gjekk hos arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) 30. august i år, skriv Bergens Tidende.

Oversikta viser at nesten alle dei 111 sakene dreier seg om folk som har tatt med seg arbeidsavklaringspengar (AAP) på mellombelse opphald i andre EØS-land. Berre tre av sakene dreier seg om sjukepengar, og ingen av dei dreier seg om pleiepengar. Det er desse tre ytingane Nav har opplyst at dei har praktisert regelverket feil for.

I snitt har personane vorte melde for å ha svindla til seg 324.438 kroner kvar. I éi av sakene er det melde beløpet på over 1 million kroner, medan 21 av sakene gjeld summar på over 500.000 kroner.

Frå før av er det kjent at dei melde sakene har enda opp med opptil 85 galne domfellingar for trygdesvindel.

Ulik lengde

Oversikta inneheld òg datoane for når Nav meinte at brukarane fekk trygdeytingar utan å ha krav på det, altså periodane dei har opphalde seg i utlandet. Stort sett dreier det seg på periodar på over eitt år. I nokre få av sakene manglar Nav informasjon om dette, men i sakene der opplysningane er gitt opp, er det i snitt snakk om ein tidsperiode på 750 dagar.

– I dei fleste sakene vil det vere fleire opphald innanfor den gitte tidsperioden, både korte og lange, opplyser departementet.

I tillegg til dei melde sakene har Nav opplyst at rundt 2.400 personar har fått krav om å betale tilbake pengar, men utan at dei har vorte melde. Desse sakene er ikkje med i oversikta departementet har sendt til Stortinget.

Tidlegare har Nav opplyst at det til saman vart meldt 116 galne saker i perioden Nav legg til grunn at regelverket har vorte feiltolka, altså frå 1. juni 2012 til 2019. Men fem saker frå 2019 er ikkje med i talgrunnlaget som er sendt til Stortinget.

Dømt og fengsla i haust

Dei sju tilfella der personar anten vart dømde til fengsel eller påbyrja eller heldt fram soning av fengselsstraff etter at alarmen gjekk, er lista opp i Bergens Tidende. Saksordførar for Nav-undersøkinga i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Eva Kristin Hansen (Ap) er skaka.

– Det er hårreisande at desse sakene ikkje vart stoppa med ein gong, og at departementet heller ikkje forsikra seg om at dei vart stoppa, seier ho.

SVs medlem i komiteen, Freddy André Øvstegård, har møtt ein av dei som var fengsla og fekk høyre om skamma.

– At heile sju personar vart utsette for dette etter at alarmen gjekk, og det på grunn av somling, er nesten ikkje til å leve med, seier Øvstegård.

Ti saker før 2012

Det har vorte stilt spørsmål ved om den galne praktiseringa av EØS-regelverket frå norsk side òg kan strekke seg lenger tilbake enn 2012.

I eit anna brev til Stortinget opplyser departementet at «Nav Kontroll har registrert rundt 10 anmeldelser om midlertidige utenlandsopphold i andre EØS-land i sin helhet forut for 1. juni 2012».

– I tillegg omfattar fleire av sakene som er melde etter 1. juni 2012 om mellombels opphald i andre EØS-land, dels om opphald forut for 1. juni og dels om opphald etter 1. juni 2012, heiter det.

Mangedobla på få år

I perioden 2012–2014 skjedde det ein kraftig auke i talet på meldingar av denne typen saker, ifølgje tal Nav tidlegare har gått ut med:

2012 (etter 1. juni): 1 meld sak

2013: 6 melde saker

2014: 19 melde saker

2015: 29 melde saker

2016: 22 melde saker

2017: 13 melde saker

2018: 26 melde saker

Nav understrekar at oppryddinga etter skandalen framleis er i gang, og at ein må ta høgde for at tala kan endre seg.

