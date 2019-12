16 månader gammal jente frå Tromsø er overført frå Rikshospitalet til UNN

innenriks

Det opplyser politiet i Tromsø i ei pressemelding torsdag ettermiddag.

Måndag opplyste Rikshospitalet at jenta var utanfor livsfare.

Same dagen vart det òg klart at kvinna som døydde etter at ho og dei tre døtrene hennar vart funne livlause i vatnet i Tromsø 2. desember, døydde av drukning og alvorleg nedkjøling. Det viser den førebelse obduksjonsrapporten.

Dei tre jentene på sju, fire og halvtanna år og mora deira i 20-åra vart funne livlause i sjøen ved Fagereng på Tromsøya. Mora og jentene på sju og fire år døydde. Den døde mora er sikta for drap og drapsforsøk.

Fireåringen som døydde torsdag 5. desember, døydde òg av ein kombinasjon av drukning og alvorleg nedkjøling, viser den førebelse obduksjonsrapporten. Det same gjeld den sju år gamle jenta som døydde måndag førre veke.