innenriks

– No har eg komme fram til at eg ønsker å bruke meir av mi tid med familien, som er busett i Trondheim. I samråd med dei har eg derfor valt å slutte, skriv Matsen i ei pressemelding.

Tidspunktet for når Matsen går av, er uklart.

– Matsen fyller rolla si på ein utmerkt måte og er eit viktig bindeledd mellom oss og hovudstyret i Noregs Bank. Eg skulle gjerne sett at han vart lenger, men har sjølvsagt forståing for at han ønsker å prioritere annleis, skriv finansminister Siv Jensen (Frp).

(©NPK)