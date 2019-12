innenriks

– Vi kjem ikkje til å gi oss før Viggo Kristiansen er ute av fengsel, seier advokat Arvid Sjødin til NTB.

Onsdag klokka 9 møttest Gjenopptakingskommisjonen for å vurdere Kristiansens krav om ei ny rettsbehandling av saka. Også torsdag er sett av til kravet, men leiaren av kommisjonen, Siv Hallgren, sa onsdag at det er uvisst om dei blir ferdige på desse to dagane.

I så fall blir saka truleg avgjort på eit nytt møte i januar.

Dømd i 2002

Viggo Kristiansen vart i 2002 dømd til 21 års forvaring med 10 års minstetid, etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) vart funne valdtatt og drepe i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Det finst ingen fellande bevis mot Kristiansen, og han har heile tida hevda at han er uskuldig.

Han vart i hovudsak dømd på grunn av forklaringa frå medtiltalte Jan Helge Andersen om at dei to var saman om handlinga. Andersen tilstod og vart dømd til 19 års fengsel. Han er lauslaten etter å ha sona dommen.

To hovudfunn

Forsvararane til Viggo Kristiansen har kravd saka gjenopna fleire gonger tidlegare. Det finst inga grense for kor mange gonger ein kan søke om gjenopning.

I denne runden har Kristiansen og Sjødin venta sidan 2017 med å få behandla saka i kommisjonen.

Sjødin peikar på to hovudfunn som han meiner bevis at klienten hans er uskuldig, og som gjer at Gjenopptakingskommisjonen må gå med på at saka skal behandlast på nytt:

* Det første er at vurderingar gjennomførte av ein norsk og ein britisk DNA-ekspert ifølgje Sjødin viser at DNA-funn som er gjorde på åstaden, ikkje kan brukast som prov.

* Det andre er at ei utgreiing frå sakkunnig, ifølgje Sjødin, viser at telefonen til Kristiansen ikkje kan ha vore på åstaden då drapa vart skjedde, fordi han då ville ha slått inn på ein av seks basestasjonar i nærleiken.

Vil stå på til siste slutt

– Kommisjonen skal berre vurdere om det finst ei rimeleg moglegheit for at ei gjenopptaking kan leie til ei frifinning. Spørsmålet er kva retten vil seie når dei veit at DNA- og telefonbevisa ikkje kan brukast, seier Sjødin, og held fram:

– Det er prov nok for Kristiansens uskyld til at dei bør gjenopne saka. Viss ikkje dei gjer det, vil det berre eskalere situasjonen. Vi vil ikkje slå oss til ro med galne avgjerder. Vi vil stå på til siste slutt.

Ifølgje VG skriv Agder statsadvokatembete i fråsegna si til Gjenopptakingskommisjonen at dei framleis meiner Kristiansen er skuldig.

Førstestatsadvokat Erik Erland Holmen i Agder statsadvokatembete stadfestar overfor NTB at dei har komme med ei fråsegn i saka.

– Eg vil ikkje gå inn på kva som står i ho no. Vi ventar på resultatet til Gjenopptakingskommisjonen og vil uttale oss om saka når resultatet er klart, seier Holmen.

Fryktar Kristiansen blir sitjande livet ut

Til no har Kristiansen berre vore på nokre korte helgepermisjonar heime hos foreldra under strenge vilkår.

I og med at Kristiansen sit med ein forvaringsdom er det ikkje noka øvre grense for kor lenge han kan sitje i fengsel.

– Eg fryktar at han vil bli sitjande livet ut, seier Sjødin.

(©NPK)