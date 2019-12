Tøffe vêrforhold i Sør-Noreg

innenriks

Vêrforholda på Austlandet, Vestlandet og i Midt-Noreg har hindra trafikken, men det er ikkje meldt om ulykker med alvorslege personskadar natt til onsdag.

Svært mange fjellovergangar har vore heilt eller delvis stengde natt til onsdag. E16 over Filefjell er ein av få som er opne, men E16 er likevel stengd på strekninga frå Voss til Gudvangen, noko som medfører ei omkøyring via E39 som kan ta 2–3 timar ekstra.

Siste oppdatering frå Vegtrafikksentralen Vest viser at riksveg 15 over Strynefjellet og fylkesveg 37 mellom Rauland hotell og Skinnarbu bom no er opna, medan riksveg 13 over Vikafjellet, fylkesveg 53 på strekninga Årdal til Tyin og fylkesveg 50 frå Aurland til Hol framleis er stengde.

Også E6 over Dovre, fylkesveg 51 Valdresflye og fylkesveg 27 over Venabygdsfjellet er blant dei stengde overgangane.

Kolonnekøyringar

Riksveg 7 over Hardangervidda er stengd for alle køyretøy under 7,5 tonn. Det er kolonnekøyring for tyngre køyretøy på strekninga.

Det er kolonnekøyring på dei mest trafikkerte fjellovergangane mellom aust og vest, som riksveg 52 Hemsedal, E134 over Haukelifjell og på riksveg 9 mellom Hovden og Haukeli.

På E134 mellom Seljestad og Røldal er det redusert sikt, og kolonnekøyring kan innførast på kort varsel, og E134 Karmsund bru var ein periode stengt tysdag kveld på grunn av kraftig vind, men vart opna før midnatt då vinden løya.

Bilar i banen

Klokka 4.33 melde Vegtrafikksentralen Vest at riksveg 7 Maurset i Eidfjord i periodar på inntil éin time frå klokka 6 blir stengd på grunn av berging av eit vogntog. Riksveg 5 i Sogndal i Sogn og Fjordane var også stengd nokre timar på natta då eit anna vogntog måtte bergast.

E16 i Oppland var ein periode stengt litt sør for Begna bru, også det på grunn av trafikkuhell. Ifølgje politiet i Innlandet var det spegelglatte veg på staden som medførte at fleire bilar køyrde inn i kvarandre litt før midnatt. Det vart ikkje meldt om personskadar, men det tok over fire timar før vegen var opna igjen for fri ferdsel.

Tre i vegane

I Aust politidistrikt melder dei at det har vore ein del nedfall på vegar og at folk må vere observante, noko som også er tonen frå fleire andre stader i løpet av natta. Mellom anna er det meldt om fleire tre som må ryddast vekk i Drøbak, Arendal, Tvedestrand, Nesodden, og Mosby utanfor Kristiansand.

På E18 manglar det framleis gatelys ved Tvedestrand på grunn av treet som datt ned der. Treet er no fjerna.

(©NPK)