Lance sit framleis fast i isen

Skipet, som har polfararane Børge Ousland og Mike Horn om bord, driv framleis sakte med isen. Men det går sakte, berre rundt éin kilometer i timen.

– På torsdag skal det blåse opp, og det er lovande. Vind gir rørsle i isen. Viss skipet losnar då, så er det i Longyearbyen til helga. Viss ikkje kan det fort dryge til romjula, seier koordinatoren til ekspedisjonen Lars Ebbesen til Svalbardposten.

Mannskapet om bord på skipet bruker både motorsag, vinsjar og krana på båten for å komme seg laus, men har førebels ikkje lykkast.

Ousland og Horn forlét Nome i Alaska med seglbåt 25. august og kom til iskanten 12. september. Sidan då har dei gått på ski over isen i Polhavet via Nordpolen. Laurdag 8. desember nådde dei skipet saman med dei to hjelparane frå Lance som tysdag førre veke la ut frå skipet for å møte dei.

Då hadde dei to polfararane vore 87 dagar på isen. Ekspedisjonen blir avslutta når dei har komme seg til Longyearbyen.

